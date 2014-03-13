美国经济：政府可能上修第四季GDP数据--分析师

英国央行：MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透华盛顿3月12日 - 分析师表示，美国第四季经济成长数据可能被上修，因周三公布的服务业数据表明，消费者支出比政府之前的估计强劲得多。
政府上个月将10-12月当季国内生产总值(GDP)环比年率下修至成长2.4%，初估值为成长3.2%。
摩根大通和预测机构Macroeconomic Advisers称，服务业季度调查显示，第四季消费者支出增速比政府估计的2.6%快得多。
“我们目前认为实质消费增长3.4%，”分析师Silver在研究报告中指出。“我们把第四季实质GDP成长预估上调至3.0%。”
Macroeconomic Advisers把第四季GDP成长预估上调0.5个百分点，至2.9%。
“服务业季度调查的重要分项数据高于政府估计，最大的惊喜来自于非营利性医院，”Macroeconomic Advisers资深分析师Ben Herzon称。
第三季GDP环比年率为增长4.1%。
政府大幅修正GDP数据并不常见，因其在公布初值和修正值数据时并没有全面的数据。过去几年，服务业季度调查报告都曾令GDP成长数据修正。
如果政府上修第四季经济成长数据，则将表明2013年底经济基础强劲，并支持今年初成长放缓是受天气影响，而且为时短暂的观点。
“第四季服务业消费被上修带来动能改善，暗示第一季服务业消费增速将加快，”Herzon说。“因此，我们将第一季GDP成长预估上调0.2个百分点至1.6%。”
政府将于3月27日公布第四季GDP数据终值。(完) (编译 王翔琼；审校 许娜)
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10