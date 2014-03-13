美国人事：参议院批准美联储理事拉斯金出任财政部副部长

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿3月12日 - 美国参议院周三批准美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)出任财政部副财长，帮助协调金融监管改革。
参议院口头表决批准拉斯金的提名。
拉斯金料在制定监管法规方面发挥关键作用，旨在防范金融危机重演。拉斯金在加入美联储前是州银行业监管官员。
拉斯金离开美联储后，联储理事会又出现一个空缺。奥巴马1月10日提名以色列央行前总裁费舍尔出任美联储副主席，还宣布了另外两个美联储理事提名。
在拉斯金提名获得确认前，财政部拒绝让其接受专访，但之前她曾直言不讳地批评一些现代金融所崇尚的一些想法和方式。
比如，她反对大型银行通过金融市场押注来获得利润的行为，而不是只代表客户交易。
拉斯金认为，自营交易向市场注入巨额资金不利稳定，因为其使得风险押注似乎不那么危险，当市场急转直下时可能触发价格大幅下跌。她还曾指出，金融家们认为大量流动性可以提高市场效率，这样的正统观点是错误的。(完) (编译 李爽 审校 张荻)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f