美国人事：参议院批准美联储理事拉斯金出任财政部副部长

路透华盛顿3月12日 - 美国参议院周三批准美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)出任财政部副财长，帮助协调金融监管改革。

参议院口头表决批准拉斯金的提名。

拉斯金料在制定监管法规方面发挥关键作用，旨在防范金融危机重演。拉斯金在加入美联储前是州银行业监管官员。

拉斯金离开美联储后，联储理事会又出现一个空缺。奥巴马1月10日提名以色列央行前总裁费舍尔出任美联储副主席，还宣布了另外两个美联储理事提名。

在拉斯金提名获得确认前，财政部拒绝让其接受专访，但之前她曾直言不讳地批评一些现代金融所崇尚的一些想法和方式。

比如，她反对大型银行通过金融市场押注来获得利润的行为，而不是只代表客户交易。