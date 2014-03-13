表格：外资3月8日止当周转为买超日股

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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路透东京3月13日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在3月8日止当周转为买超日股。
外资当周在日本股市买超3,838亿日圆，前一周为卖超41亿日圆。
日本投资人最近一周卖超外国债券6,185亿日圆，前一周为卖超7,590亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
3月 2日-3月8日 +383.8 -267.1 +760.1
2月23日-3月1日 -4.1 -320.6 +784.9
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
3月 2日-3月8日 -92.2 -618.5 +2.5
2月23日-3月1日 -5.4 -759.0 +0.7
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)。(完) (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。