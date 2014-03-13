表格：外资3月8日止当周转为买超日股

路透东京3月13日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在3月8日止当周转为买超日股。

外资当周在日本股市买超3,838亿日圆，前一周为卖超41亿日圆。

日本投资人最近一周卖超外国债券6,185亿日圆，前一周为卖超7,590亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：