《中国报摘》--中国证券报3月13日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姜洋表示，当前和今后的一段时间内，期货市场将迎来难得的发展机遇期，证监会将继续加强农产品期货市场建设。姜洋并指出，在稽查执法等方面证监会正酝酿建立快速反应机制，建立有奖举报制度，进一步缩短案件调查周期。

* 其他:

--证监会研究中心、北京证券期货研究院发表题为《推动养老金改革与资本市场发展的良性互动》的文章指出，应抓住中国经济尚处于较快增长阶段这一宝贵时间窗口，及时厘清政府、企业、个人的养老责任，建立当今世界主流的三支柱养老模式。

--保监会发布《关于规范保险资金银行存款业务的通知》，要求保险公司强化交易对手资质、规范业务操作流程，建立银行存款托管机制。通知还要求建立行业自律管理机制，加强交易对手风险监测。

--美国商务部发布公告称，将对华晶体硅光伏产品的反补贴调查初裁时间由原定的2014年3月28日推迟至2014年6月2日。