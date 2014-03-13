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货币新闻 | 2014年 3月 13日 星期四 08:15 BJT

日本数据：1月核心机械订单较上月跳增13.4%，远高于路透预估增长7.0%

路透东京3月13日 - 日本1月核心机械订单较上月跳增13.4%，自前一个月创纪录的跌幅中回升，此为企业投资准备回升的正面迹象。

路透调查显示，月度增幅料为7.0%。

和上年同期相比，核心订单增加23.6%，预估中值为成长18.8%。核心订单是波动性较大的数据，被认为是衡量未来六到九个月资本支出情况的指标。

欲浏览完整表格，请点选日本内阁府网站：(here)　 (完)

(编译 戴素萍 审校 龚芳)
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