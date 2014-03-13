日本数据：1月核心机械订单较上月跳增13.4%，远高于路透预估增长7.0%

路透东京3月13日 - 日本1月核心机械订单较上月跳增13.4%，自前一个月创纪录的跌幅中回升，此为企业投资准备回升的正面迹象。

和上年同期相比，核心订单增加23.6%，预估中值为成长18.8%。核心订单是波动性较大的数据，被认为是衡量未来六到九个月资本支出情况的指标。