日本数据：1月核心机械订单较上月跳增13.4%，远高于路透预估增长7.0%

美国热股：霍尼韦尔季度获利好于预期，盘初升逾3%
路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
路透东京3月13日 - 日本1月核心机械订单较上月跳增13.4%，自前一个月创纪录的跌幅中回升，此为企业投资准备回升的正面迹象。
路透调查显示，月度增幅料为7.0%。
和上年同期相比，核心订单增加23.6%，预估中值为成长18.8%。核心订单是波动性较大的数据，被认为是衡量未来六到九个月资本支出情况的指标。
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(编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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