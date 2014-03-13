《中国重要政经日程》--3月13日

标题新闻：中国国防部否认为应对朝鲜半岛紧张局势，中国空军轰炸机处于高度戒备状态的有关报道
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============================今日重要政经日程=======================
3/13（四）
--09:00 全国人大十二届二次会议闭幕会，闭幕后（预计10:30）国务院总理李克强答中外记者答
============================近期重要政经日程=======================
3/22（六）
--第15届中国发展高层论坛在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“全面深化改革的中国”（至24日）。
4/11（五）
--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。
5/15（四）
--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。
6月19日（四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 李贺)
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