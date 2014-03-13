欧洲金融：若不能就破产银行清算方案达成协议就等同自杀--ECB执委

路透法兰克福3月12日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周三表示，若不能就破产银行关闭机制达成一致，将是接近于自杀行为。

与欧洲央行对银行业统一监管一起，尚未最终敲定的清算机制是银行业联盟的两大支柱。它们标志着欧元建立以来，在继续推进欧洲一体化方面最为雄心勃勃的一步。

莫尔许表示，他相信能够就单一清算机制(SRM)达成协议，但“从各个角度来看结果是否尽如人意，这点需要再议。”

“我不知道谁会准备一个自杀的B计划。不能达成SRM协议就非常接近于自杀，”莫尔许在被问到若不能在欧洲议会5月选举前达成协议、是否存在B计划时表示。