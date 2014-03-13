欧洲金融：若不能就破产银行清算方案达成协议就等同自杀--ECB执委

英国央行：MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透法兰克福3月12日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周三表示，若不能就破产银行关闭机制达成一致，将是接近于自杀行为。
与欧洲央行对银行业统一监管一起，尚未最终敲定的清算机制是银行业联盟的两大支柱。它们标志着欧元建立以来，在继续推进欧洲一体化方面最为雄心勃勃的一步。
莫尔许表示，他相信能够就单一清算机制(SRM)达成协议，但“从各个角度来看结果是否尽如人意，这点需要再议。”
“我不知道谁会准备一个自杀的B计划。不能达成SRM协议就非常接近于自杀，”莫尔许在被问到若不能在欧洲议会5月选举前达成协议、是否存在B计划时表示。
欧洲各国部长耗费了两天时间试图敲定这个破产银行的解决方案。他们表示周二散会时已经大致达成共识，但官员称关键问题仍有待讨论。(完) (编译 朱晓军；审校 王冠中)
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10