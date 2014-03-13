《香港报摘》--经济日报3月13日

* 要闻版头条：

--大埔白石角临海住宅地皮流标，属政府改以招标卖地4年来首度流标，令800伙单位供应未能批出。 据悉最高标价少于29亿港元，楼面尺价不足4,000元，较2009年批出同区用地低45%。

* 其他：

--阿里巴巴认购文化中国 的股份未到手，先受惠股价劲升的却是新鸿基投资服务有限公司。他们于文化中国停牌前一周，合计扫货1.8亿股，其中于2月24日增持6,881万股，帐面单日最少劲赚2亿港币。

--英国保诚 去年经营溢利升17%，胜预期，派息大增15%，予市场惊喜，还公布延长及扩大与渣打 银保合作协议，刺激伦敦股价曾急升5.8%。

--碧桂园 去年纯利按年增24%至85.1亿元人民币，符预期。派末期息16.83分（可以股代息），按年增逾两成。 毛利率跌6百分点。

--被内地传媒指涉嫌造假的蜡笔小新食品 ， 于开市前发通告，澄清该报导的某些指摘或评论毫无根据且具误导性，但股价跌势未止，昨日再泻24.7%。

--绿地香港 去年收益54.5亿元人民币，按年增2倍，纯利3,315万元人民币，2012年录得亏损，派末期息5港仙。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。