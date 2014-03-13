《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月13日

*工商时报：

--证交所正倾全力为〞宝岛股价指数〞催生，据悉，证交所与柜买中心近期开会已达成共识，宝岛指数的基准点为1万点，目前1,500多档上市柜公司，将全数纳入成分股，预计今年第2季可推出。

--现股当冲扩大开放箭在弦上。金管会主委曾铭宗首度表示，台股行情冲上8,600点，是进一步扩大现股当冲政策的〞好时机〞，因为市场有足够空间容忍几天的震荡调整。

--市调机构WitsView表示，今年起将进入LTPS（低温多晶矽）面板扩产潮，随着5.5代与6代产能加入量产，整体LTPS面板产能将从2013年的674万平方米，增加至2016年的1,489万平方米，预计三年之内产能面积有机会增加二倍以上。而友达 产能面积的占比将跃升到16%，仅次于JDI的21.6%，将成为全球第二大厂。

*经济日报：

--立法院昨日联席审查两岸服务贸易协议，空转一天。身兼国民党主席的马英九总统昨在国民党中常会，对服贸协议迟迟未能通过说重话，他表示，〞希望反对党不要为想要打击国民党，而牺牲台湾未来。〞台湾条件不差，但只要一碰到大陆，什么事都走样，到时受伤害的是自己。

--环保署表示，将修改环评法施行细则，简化一阶环评程序、尽速让重大开发案进入二阶段环评；环保署并将列出十大开发类别将强制进入二阶环评，包括燃煤火力发电厂、捷运路网、石化工业区开发，都必须通过二阶环评考验。

--兆丰金 研拟公公并评估报告，拟规划合并初期子银行维持双轨运作至少一到两年，比照过去兆丰银行前身中国商银、交通银行双轨运作经验，第一阶段的一对一合并，则是希望合并后总资产可以达到5兆元。

--国泰人寿将物流用地列为下一世代不动产投资重点，在国泰金控 第三代接班人、国寿副总蔡宗翰督军下，近期全台大猎地，在桃园、台中、高雄三地至少还缺20万坪（楼地板面积）的仓储物流楼用地，将有助提高国寿新资金投资报酬率。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。