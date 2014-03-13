《香港报摘》--信报3月13日

* 要闻版头条：

--港铁 天荣站项目连番流标，惹来政府批评其3年来未能成功批出土地，惟政府自行招标的大埔白石角项目昨天亦流标收场，是两年多以来政府以招标形式推地的首次。

* 其他：

--冷锋袭新股，两只新股暗盘纷破底。将于今天挂牌上市的海昌控股 及阳光100 ，双双于暗盘时段跌破招股价，分别每手最多损失270元及220港元。

--国泰航空 去年继续靠下半年强劲客运支撑，全年纯利26.2亿港元，大增2.04倍，每股盈利66.6分；对比上半年纯利仅2400万元，下半年即录得25.96亿元纯利，由于去年盈利基数低，增长仍逊预期。

--内地体育用品股特步 佳绩不保，去年纯利6.06亿元人民币，跌25.2%，表现逊预期；营业额43.4亿元，跌21.7%，较中期的19.5%跌幅有所扩大，派末期息8港分。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。