俄罗斯金融：普京在乌克兰的行动可能打乱俄央行计划

标题新闻：中国国防部否认为应对朝鲜半岛紧张局势，中国空军轰炸机处于高度戒备状态的有关报道
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随着西方国家考虑制裁，可能会孤立俄罗斯并拖累其经济陷入衰退，乌克兰危机或将冲击俄罗斯央行，并影响央行总裁Elvira Nabiullina的声誉。
“如果形势恶化，央行不太可能维持现状，”荷兰国际集团(ING)驻莫斯科分析师Dmitry Polevoy称。
央行计划从2015年起转向以通胀为目标的政策机制，并采用弹性汇率。卢布目前交投在与美元-欧元货币篮子挂钩的管控区间。
在实现目标之前，央行必须建立起对抗通胀的能力，但乌克兰事件使其被迫转为关注另一个关键目标，即维护金融稳定。
卢布兑美元 今年迄今跌去10%，这可能提升通胀，年底将通胀率控制在5%的目标难以实现。
让卢布交易更具灵活性，也将是一个冒险的策略。
“乌克兰危机使央行别无选择，唯有延迟提高卢布弹性的计划，”VTB Capital驻莫斯科分析师Vladimir Kolychev说。(完)
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