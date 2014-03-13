《汇市简讯》美元/日圆守住关键支撑

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0008GMT
* 美元/日圆昨天收在50日移动均线下方，但守住关键的结构支撑
* 若跌破上述结构支撑，则2月盘整高位102.60/70存在支撑
* 若日线仍收在该支撑上方，则后市看涨
* 若日线明显收在102.6下方，则将开始测试近100日圆的200日移动均线
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 王冠中)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。