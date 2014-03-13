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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 08:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆守住关键支撑

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* 美元/日圆昨天收在50日移动均线下方，但守住关键的结构支撑

* 若跌破上述结构支撑，则2月盘整高位102.60/70存在支撑

* 若日线仍收在该支撑上方，则后市看涨

* 若日线明显收在102.6下方，则将开始测试近100日圆的200日移动均线

(完)

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