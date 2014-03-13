澳新汇市：澳元兑美元跳升，澳洲强劲就业数据加深利率持稳看法

美国股市：开盘变动不大，投资人为法国大选首轮作准备
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透悉尼3月13日 - 澳元兑美元周四跳涨逾0.005美元，此前公布的强劲就业数据引发空仓平仓，并加深利率前景稳定的看法。
澳元兑美元 从盘初的0.8985跳升至0.9076，接近上周创下的三个月高位0.9135。澳元／美元最新报0.9065。(完)
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道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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