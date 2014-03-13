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货币新闻 | 2014年 3月 13日 星期四 08:51 BJT

澳新汇市：澳元兑美元跳升，澳洲强劲就业数据加深利率持稳看法

路透悉尼3月13日 - 澳元兑美元周四跳涨逾0.005美元，此前公布的强劲就业数据引发空仓平仓，并加深利率前景稳定的看法。

澳元兑美元 从盘初的0.8985跳升至0.9076，接近上周创下的三个月高位0.9135。澳元／美元最新报0.9065。(完)

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