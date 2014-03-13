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市场报道 | 2014年 3月 13日 星期四 08:35 BJT

《汇市简讯》英镑/美元可能需要测试50日均线

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* 昨日出现多头锤型，但未测试50日均线

* 50%费波纳奇水准与50日均线均在1.654

* 未来几日空头料试图测试1.654

* 若日线明确收在1.664上方，将使多头占上风

* 上升趋势保持不变--可能突破2011年高点

* 图表：link.reuters.com/buv57v

(完)

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