《汇市简讯》英镑/美元可能需要测试50日均线

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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0023GMT
* 昨日出现多头锤型，但未测试50日均线
* 50%费波纳奇水准与50日均线均在1.654
* 未来几日空头料试图测试1.654
* 若日线明确收在1.664上方，将使多头占上风
* 上升趋势保持不变--可能突破2011年高点
(完)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f