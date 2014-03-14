金砖国家：3月13日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透3月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月13日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.15%，至943.19点。
中国股市：沪综指收升逾1%，优先点即将试点等消息提振银行股
中国汇市：人民币收涨，在中间价附近窄幅波动呈企稳态势
香港股市：收跌，疲弱中国数据打击国企指数跌至八个月新低
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拉美股市：下跌，俄罗斯在其与乌克兰的边界附近进行军演，重燃地缘政治忧虑，盖过稍早因亮丽美国数据而带动的乐观气氛。MSCI明晟拉美指数 跌1%。巴西股市Bovespa指数 亦下跌1%，盘中曾上涨0.7%。
拉美汇市：多数拉美货币上涨，因美元普跌
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南非股市：小幅收低，对于中国经济底值得忧虑日益升高，打击矿业股和媒体巨擘Naspers 。指标Top-40绩优股指数 跌0.93%至42,213.03点。综合指数 跌0.77%，至46,825.52点。
南非汇市：兰特走强，受助于欧元强势和南非制造业数据强于预期
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印度股市：收低，Infosys 挫跌，此前该公司董事长称，本会计年度公司营收增幅可能在预估区间的底端。Sun Pharmaceutical Industries 则因美国禁止其部分药品进口而挫低。指标BSE指数 下跌0.37%或81.61点，收在21,774.61点，仍接近周一触及的纪录高点22,023.98点。大盘NSE指数 下跌0.37%或23.80点，至6,493.10点，接近周二触及的纪录高点6,493.10点。
印度汇市：印度卢比兑美元小幅上扬，中止两日跌势，因通胀放缓幅度大于预期，且工业生产略为扩张，强化了国内经济正在修复的乐观看法。卢比兑美元 收在61.17/18，周三收报61.2150/2250，周四盘中在60.91-61.19间波动。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.02%，至1,077.890点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.65%，至591.28点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.3%，至36.6085卢布；卢布兑欧元 跌0.08%，至50.7700卢布。(完) (整理 王冠中; 审校 孙茉莉)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha