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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 08:22 BJT

金砖国家：3月13日股汇市收盘纵览

路透3月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月13日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.15%，至943.19点。

中国股市：沪综指收升逾1%，优先点即将试点等消息提振银行股

中国汇市：人民币收涨，在中间价附近窄幅波动呈企稳态势

香港股市：收跌，疲弱中国数据打击国企指数跌至八个月新低

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拉美股市：下跌，俄罗斯在其与乌克兰的边界附近进行军演，重燃地缘政治忧虑，盖过稍早因亮丽美国数据而带动的乐观气氛。MSCI明晟拉美指数 跌1%。巴西股市Bovespa指数 亦下跌1%，盘中曾上涨0.7%。

拉美汇市：多数拉美货币上涨，因美元普跌

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南非股市：小幅收低，对于中国经济底值得忧虑日益升高，打击矿业股和媒体巨擘Naspers 。指标Top-40绩优股指数 跌0.93%至42,213.03点。综合指数 跌0.77%，至46,825.52点。

南非汇市：兰特走强，受助于欧元强势和南非制造业数据强于预期

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印度股市：收低，Infosys 挫跌，此前该公司董事长称，本会计年度公司营收增幅可能在预估区间的底端。Sun Pharmaceutical Industries 则因美国禁止其部分药品进口而挫低。指标BSE指数 下跌0.37%或81.61点，收在21,774.61点，仍接近周一触及的纪录高点22,023.98点。大盘NSE指数 下跌0.37%或23.80点，至6,493.10点，接近周二触及的纪录高点6,493.10点。

印度汇市：印度卢比兑美元小幅上扬，中止两日跌势，因通胀放缓幅度大于预期，且工业生产略为扩张，强化了国内经济正在修复的乐观看法。卢比兑美元 收在61.17/18，周三收报61.2150/2250，周四盘中在60.91-61.19间波动。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.02%，至1,077.890点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.65%，至591.28点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.3%，至36.6085卢布；卢布兑欧元 跌0.08%，至50.7700卢布。(完) (整理 王冠中; 审校 孙茉莉)
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