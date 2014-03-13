台湾证券：第二季料将推结合上市柜个股的宝岛股价指数--报载

路透台北3月13日 - 台湾本地媒体工商时报周四表示，证交所正倾全力为〞宝岛股价指数〞催生。证交所与柜买中心近期开会已达成共识，宝岛指数的基准点为一万点，目前1,500多档上市柜公司，将全数纳入成分股，预计今年第二季可推出。

工商时报指出，金管会月底将持续推出振兴台股措施，今年11月29日又适逢七合一大选，政策面将持续偏多。在选举行情想像空间催化下，随着宝岛指数的一万点起跳，也让台股继2000年4月出现万点行情、睽违14年后，〞万点论〞再起。

工商时报称，此次证交所顺应国际证交所走向现货及期货市场整合的趋势，展开与柜台指数合编的创举，未来台股对外表彰的台股指数、成交值、总市值等各项指标，都将大幅成长，向国际市场靠拢，在国际证券交易市场表现也可望向前推升。

为了区隔宝岛指数与宝岛债的不同属性，工商时报称，证交所与柜买中心已达成共识，加权指数与柜买指数合编的指数名称为〞宝岛股价指数〞，以表彰与宝岛债为人民币债券的不同。

工商时报并引述证交所董事长李述德指出，宝岛股价指数已向主管机关金管会报告过，已获金管会同意支持，目前就等相关同仁将规划内容报告完成后，呈报至金管会即可，预料〞很快〞就可以推出。

李述德并称，宝岛股价指数预计3月底可定案，目标今年上半年正式推出，希望未来投资人可以有一个更全貌看出台股集中市场及柜买市场的价量表现。

证交所则表示，目前集中市场及柜买市场指数编列均采加权股价指数，未来宝岛股价指数也将采加权股价指数编列，并采取〞全集合〞指数采样，也就是说目前1,500多档上市柜公司，将全数纳入成分股。