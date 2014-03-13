《汇市简讯》澳元/美元走高，澳洲就业数据强劲

0033GMT

* 澳元/美元从0.9015涨至0.9055上方，甫公布的澳洲就业数据强劲

* 若突破0.9055阻力位，则有望涨向周五高点0.9136

* 昨日因担忧中国经济放缓而下跌，市场上的澳元头寸情况偏空

(完)

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