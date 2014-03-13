路透专访：FED缩减刺激规模令墨西哥经济面临的风险加剧--经济学家

路透墨西哥城3月12日 - 墨西哥财政部首席经济学家Ernesto Revilla周三称，随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)退出其庞大的刺激措施，墨西哥经济面临的风险加剧。不过墨西哥政府目前依旧维持今年3.9%的经济增长率预估不变。

上月数据显示，2013年第四季经济大幅放缓，拉低同比增长率至四年低点，促使分析师调降对2014年的预期。

继1月制造业出口连续第五个月减少及消费减弱后，人们对经济增长减慢的担忧加剧。

不过Ernesto Revilla称，需要看到更多的数据才能决定是否要修改政府的增长率预估。

”目前就改变我们的预期为时过早。“他在接受路透采访时并称，去年财政部在第一季国内生产总值(GDP)数据公布后，才开始下修增长预估。

Revilla称，美国经济增长强劲以及墨西哥政府加大支出，将会有助于推动2014年的经济，尽管年初时因寒冷天气影响，美国对墨西哥产品的需求低迷。

不过Revilla表示，国内外面临的挑战加剧，令墨西哥面临了更大的风险。”

”美联储缩减刺激规模以及引发的金融市场动荡，带来了风险。“(完)