《台湾重要政经日程》--3月13日

标题新闻：中国国防部否认为应对朝鲜半岛紧张局势，中国空军轰炸机处于高度戒备状态的有关报道
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===================今日重要政经消息=============================
3/13(四)
--09:00 立法院委员会审查两岸服贸协议(第二日)。
--09:00 行政院院会。
--15:00 民进党中国事务委员会。
--16:30 台北国税局例行记者会。
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3/14(五)
--16:20 央行公布各银行办理人民币业务状况。
3/18(二)
--14:00 国泰金控 投资人说明会。
3/20(四)
--16:00 经济部公布2月外销订单金额年变动率，上月为年减2.8%。
3/24(一)
--8:30 主计总处公布2月份季调失业率，上月为4.07%。
--16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月为年减1.78%。
3/25(二)
--16:10 央行公布2月份M2年增率，上月为年增5.97%。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
3/27(四)
--央行召开第一季全体理监事会议，并宣布利率决策。
*3/31(一)
--鸿海 去年第四季财报/2013年财报公布。
4/3(四)
--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,179.78亿美元。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市一日。
4/7(一)
--08:30 3月消费者物价指数年率，2月为年减0.05%。
--16:00 财政部公布3月出口金额，2月为年增7.9%。
5/20(二)
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
6/2(一)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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