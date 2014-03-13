《中国报摘》--其他报纸重要消息3月13日

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**上海证券报**
--记者从中国结算获悉，目前中国结算统一账户平台系统开发和改造工作已接近尾声，按计划将于今年5月启动全网测试，并力争年底前支持全部证券公司完成系统上线。
**证券时报**
--国家外汇管理局上海市分局日前表示，今年将大力支持上海自贸试验区建设，支持银行推出面向客户的人民币外汇理财和投资相关业务。
**21世纪经济报 道**
--券商固收人士证实，由证监会管理的中证资本市场运行统计监测中心已要求各家券商上报其自营账户及资管账户所持有的评级在“AA”以下的信用债持仓情况。这意味着，监管层或已提高了对超日债违约所可能产生的关联影响的警戒。
**第一财经日报**
--记者从多位知情人士处获悉，目前互联网金融的监管框架正在起草，而P2P网贷平台的监管，将归口银监会。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。