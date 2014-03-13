《中国报摘》--其他报纸重要消息3月13日

--券商固收人士证实，由证监会管理的中证资本市场运行统计监测中心已要求各家券商上报其自营账户及资管账户所持有的评级在“AA”以下的信用债持仓情况。这意味着，监管层或已提高了对超日债违约所可能产生的关联影响的警戒。