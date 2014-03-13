意大利经济：总理推出大规模降税方案，计画提高赤字目标

路透罗马3月12日 - 意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周三提出大规模的降税方案，指称这将有助于该国在不违反欧盟预算赤字限制下，促进经济复苏。

伦齐在上月就任后首度召开个人记者会指出，自5月1日起，1,000万名中低收入劳工每年所得税总计可降低100亿欧元。

“这是我们可以想见最大的财政改革之一，”他在内阁会议批准议案后对记者表示。

他指出，中央政府支出缩减，额外借款，以及意大利借贷成本近期下滑所释出的资源，均将支应降税方案。

总部位于布鲁塞尔的智库CFPS主管Daniel Gros表示，伦齐先前承诺任何的降税方案，均将以减少结构性支出的方式支应；而该机构担忧伦齐似乎会违反这项承诺。

“这并非意大利所需，”他称。＂我们不知道债券收益率未来的水准，而该国政府在庞大的公共债务下，无法承受更多的赤字开支。＂

经济部长帕多安(Pier Carlo Padoan)表示，政府必须评估这些措施对公共财务造成的影响，且赤字及债务目标若存有疑虑的话，尚需寻求欧盟核准。