意大利经济：总理推出大规模降税方案，计画提高赤字目标

英国央行：MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透罗马3月12日 - 意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周三提出大规模的降税方案，指称这将有助于该国在不违反欧盟预算赤字限制下，促进经济复苏。
伦齐在上月就任后首度召开个人记者会指出，自5月1日起，1,000万名中低收入劳工每年所得税总计可降低100亿欧元。
“这是我们可以想见最大的财政改革之一，”他在内阁会议批准议案后对记者表示。
他指出，中央政府支出缩减，额外借款，以及意大利借贷成本近期下滑所释出的资源，均将支应降税方案。
总部位于布鲁塞尔的智库CFPS主管Daniel Gros表示，伦齐先前承诺任何的降税方案，均将以减少结构性支出的方式支应；而该机构担忧伦齐似乎会违反这项承诺。
“这并非意大利所需，”他称。＂我们不知道债券收益率未来的水准，而该国政府在庞大的公共债务下，无法承受更多的赤字开支。＂
经济部长帕多安(Pier Carlo Padoan)表示，政府必须评估这些措施对公共财务造成的影响，且赤字及债务目标若存有疑虑的话，尚需寻求欧盟核准。
伦齐表示，该国赤字目标将会升高，但预算赤字占产出比重仍会在欧盟限制的3%下方。该国2013年赤字占国内生产总值(GDP)3.0%，今年目标目前订为2.5%。(完) (编译 龚芳; 审校 王冠中)
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10