《香港报摘》--其他报纸重要消息3月13日

* 明报：

--核心区舖价续有支持，铜锣湾细舖尺价再创全港新高。市场消息透露，铜锣湾波斯富街某号舖，实用约130方尺(建筑约200方尺)，刚以约1.8亿港元沽出，新买家传为资本策略 主席锺楚义或相关人士。

--恒地 2009年开售的西半山豪宅项目天汇，一度以逾7万港元建筑尺价创下亚洲最贵单位纪录，惟多个天价成交的单位最终挞订收场，一度惹来做假托市之嫌，及后又有挞订买家疑涉及洗黑钱活动被捕。经历逾4年时间，恒地昨日收市后发出通告称，知悉毋须再就相关事件协助调查，并向警方要求讨回调查期间提供的文件。

* 星岛日报：

--和黄 正密锣紧鼓筹备分拆屈臣氏集团上市，为了就上市打响头炮，屈臣氏今日将率先推出手机购物程式「iWatsons」，香港是继内地后第二个开拓手机购物市场，「iWatsons」已于上周四上架试行运作，至今有逾1万次下载，主攻年轻妈咪的目标客户群。

--银行按揭战呈白热化，渣打香港续以低息及银弹政策狂抢生意，消息透露，除中银香港 外，汇丰 及恒生 银行提供的H按，息率除低至H加1.7厘外，连锁息上限亦已下调至P减2.85厘。

* 苹果日报：

--外电报导，长江基建 有意参与竞投芬兰电力公司Fortum放售的瑞典资产，估值最多50亿欧元。市场人士估计，参照过去海外并购模式及规模，长建很大机会伙拍系内其他公司进行竞拍，尤其刚分拆港灯电力 而现金回笼逾500亿元的电能实业 。

* 东方日报：

--真明丽 遭联交所上市科调查，涉及就未及早披露截至12年3月底年度亏损预期，或违反避免证券虚假市场责任的上市规则，上市科建议对真明丽采取纪律处分。

--五矿资源 将继续物色铜、锌、镍及铝土矿的矿产收购，目标是在产或接近投产的项目，并位于澳洲、非洲及南美的安全地区，行政总裁米安卓称在收购方面有大股东五矿的财力支持。首席财务官李德威表示，视乎收购目标，但会将负债比率控制在最多70%。

* 大公报：

--入股京东商城刚刚尘埃落定，腾讯 又再传出一重大并购消息，有市场人士透露，腾讯正与传统家电厂商康佳洽谈收购事宜，拟以战略投资者入股深康佳A ，获得家电、手机等全业务支持，从而将互联网优势向传统产业延伸，落地到实体产品类战略。

--受环球股市不振影响，市场对新股热情迅速冷却，将在今日挂牌的内地主题公园和配套物业营运商海昌 公开发售超购3.65倍，以2.45港元定价，一手中签比率100%，但暗盘价下跌4.08至11.02%；同为今天上市的内房股阳光100 以每股4元定价，属招股价下限，一手中签比率100%。

* 文汇报：

--骏科网络 昨宣布，拟于上海成立一间外商独资企业，其业务将为设计及研发移动网络游戏，以及物色和取得知识产权。

--中国人保集团 为旗下健康险业务分支进行增资，完成后其持股将升至92.1%。人保集团指，近日向人保健康增资16亿元人民币，主要用作补充人保健康的资本金，促进业务发展并改善其偿付能力状况。(完)