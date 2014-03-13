《全球重要经济事件一览表》--3月13日-3月20日

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华盛顿--美国财政部长杰克卢在参议院预算委员会就奥巴马总统2015年预算案作证(1400)。

巴黎--欧洲央行执委科尔在经济学人的峰会上就“实现充分整合的银行业联盟--欧洲央行三大支柱”讲话(0815)。