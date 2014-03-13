《全球重要经济事件一览表》--3月13日-3月20日

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月13日(四)
华盛顿--美国财政部长杰克卢在参议院预算委员会就奥巴马总统2015年预算案作证(1400)。
巴黎--欧洲央行执委科尔在经济学人的峰会上就“实现充分整合的银行业联盟--欧洲央行三大支柱”讲话(0815)。
法兰克福--德国央行召开新闻发布会，发布年度金融报告(1000)。
伦敦--英国央行官员Chris Salmon在全国资产负债管理大会上讲话(1140)。
华盛顿--参议院金融委员会就提名费舍尔(Stanley Fischer)担任美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席、鲍威尔(Jerome Powell)和布雷纳德(Lael Brainard)担任美联储理事召开听证会(1400)。
伦敦--英国央行特别决议部门主管Andrew Gracie和法国央行官员Sylvie Matherat参与小组讨论。
维也纳--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在熊彼特奖颁奖礼上讲话(1700)。
赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁出席Antti Heinonen新书发布会(0800)。
惠灵顿--新西兰央行发布货币政策声明和官方现金利率(OCR)。
东京--日本央行发布2月政策会议记录(2350)。
3月14日(五)
斯坦福--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席提名候选人费舍尔在斯坦福经济政策研究中心2014年经济峰会上讲话(0145)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)就“我们是否吸取了此前金融危机的教训？”发言(0915)。
柏林--德国财政部长朔伊布勒发表关于欧洲的讲话(1500)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)发表讲话，题为“先驱还是反面教材？瑞典将债务纳入货币政策决策考量的经验”(1400)。
3月17日(一)
伦敦--英国央行金融稳定事务副总裁John Cunliffe将在查塔姆社(Chatham House)出席“市场结构、交易及融资新规则”会议(0930)。
3月18日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
加拿大哈利法克斯--加拿大央行总裁波洛兹对当地商会讲话。
法兰克福--葡萄牙前财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)就“金融系统的建立：美国初期历史经验”讲话(1600)。
3月19日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议。
法兰克福--欧洲央行管委会和一般委员会举行会议，预计不会宣布利率决定(至3月20日)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在全球经济研讨会上讲话(0500)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
日本大津--日本央行审议委员木内登英与当地企业领导人会面(0130)。
3月20日(四)
德国杜塞尔多夫--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)参与“对世界而言微不足道？陷入全球化、监管和形象忧虑的德国银行”小组讨论(1500)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本商工会议所讲话(0715)。
苏黎世--瑞士央行举行货币政策评估(0830)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。