台湾热股：台积电盘初大涨逾3%，因其调升首季营运目标

美国股市：开盘变动不大，投资人为法国大选首轮作准备
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透台北3月13日 - 台湾台积电 盘初大幅涨升逾3%，因该公司上日调升首季营运目标。
本地时间09:10，台积电升3.54%，报117台币，优于台股大盘 升0.66%。
台积电于周三午后发布新闻稿指上修第一季营运展望，并且预估2014年强劲成长。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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