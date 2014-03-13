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货币新闻 | 2014年 3月 13日 星期四 09:16 BJT

台湾热股：台积电盘初大涨逾3%，因其调升首季营运目标

路透台北3月13日 - 台湾台积电 盘初大幅涨升逾3%，因该公司上日调升首季营运目标。

本地时间09:10，台积电升3.54%，报117台币，优于台股大盘 升0.66%。

台积电于周三午后发布新闻稿指上修第一季营运展望，并且预估2014年强劲成长。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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