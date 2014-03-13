国际油市：美国原油期货持稳于98美元左右，市场关注供应风险

欧盟周三就冷战以来首度制裁俄罗斯达成框架协议，对乌克兰危机所作回应力度大于许多人所预期，显示欧盟与美国团结一致力图使俄罗斯为攫取克里米亚付出代价。

政府消息人士周三表示，美国能源部计划自1990年以来首次从战略原油储备中释出多至500万桶原油。消息称，这次释出原油将是一次测试销售。部分观察人士将此视为奥巴马政府向俄罗斯传达的微妙信号。

分析师表示，美国第四季经济成长数据可能被上修，因周三公布的服务业数据表明，消费者支出比政府之前的估计强劲得多。

石油输出国组织(OPEC)周三表示，2014年全球石油需求增幅料超出预期，连续第二个月上调预估，因欧洲和美国经济增长提速。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增幅大于预期，因进口增加且炼厂生产放缓。

上周，美国原油库存增加620万桶，为1月24日止当周以来最大周度升幅，远高于分析师预期的增加220万桶。(完)

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