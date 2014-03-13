国际油市：美国原油期货持稳于98美元左右，市场关注供应风险

美国热股：霍尼韦尔季度获利好于预期，盘初升逾3%
路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
欧盟周三就冷战以来首度制裁俄罗斯达成框架协议，对乌克兰危机所作回应力度大于许多人所预期，显示欧盟与美国团结一致力图使俄罗斯为攫取克里米亚付出代价。
政府消息人士周三表示，美国能源部计划自1990年以来首次从战略原油储备中释出多至500万桶原油。消息称，这次释出原油将是一次测试销售。部分观察人士将此视为奥巴马政府向俄罗斯传达的微妙信号。
分析师表示，美国第四季经济成长数据可能被上修，因周三公布的服务业数据表明，消费者支出比政府之前的估计强劲得多。
石油输出国组织(OPEC)周三表示，2014年全球石油需求增幅料超出预期，连续第二个月上调预估，因欧洲和美国经济增长提速。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增幅大于预期，因进口增加且炼厂生产放缓。
上周，美国原油库存增加620万桶，为1月24日止当周以来最大周度升幅，远高于分析师预期的增加220万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼/朱晓军；审校 郑茵)
路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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