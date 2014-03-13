重发-芝加哥期市：美国大豆期货临近两周低点，小麦期货连涨第三天

美国股市：开盘变动不大，投资人为法国大选首轮作准备
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
(重发以补充遗漏内容)
路透新加坡3月13日 - 美国大豆期货周四连续第四天下滑，在2月25日以来低位附近徘徊，主要进口国中国需求放缓的忧虑挥之不去。
小麦期货则是连涨第三天，在四个半月高位附近交投，因政治危机迟迟不见解决，乌克兰小麦出口充满变数。
大豆期货 已连续下跌四个交易日，共计跌5.2%，此前中国公布的经济数据让人担忧，市场因而质疑中国对大豆的需求情况。
市场观察人士长期以来一直预料中国可能取消部分美国大豆订单，转而购买更便宜的巴西和阿根廷大豆。
乌克兰政局动荡是否将干扰该国小麦出口具有不确定性，小麦期货 因而获得支撑；乌克兰是全球主要的小麦出口国之一。
国际谷物交易商正在关注法国小麦，可能以此替代乌克兰小麦供应。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 685.25 1.50 +0.22% +6.94% 606.36 87
CBOT玉米 487.00 -1.50 -0.31% +1.83% 460.06 68
CBOT大豆 1381.50 -5.50 -0.40% -2.63% 1354.84 48
CBOT稻米 $15.29 $0.04 +0.23% +0.53% $15.70 43
美国原油 $98.04 $0.05 +0.05% -1.99% $100.65 30
汇率
欧元/美元 $1.390 $0.004 +0.29% +1.21%
美元/澳元 0.907 -0.002 -0.20% +0.91%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/于春红; 审校 李婷仪/王翔琼/孙茉莉)
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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