重发-芝加哥期市：美国大豆期货临近两周低点，小麦期货连涨第三天

(重发以补充遗漏内容)

路透新加坡3月13日 - 美国大豆期货周四连续第四天下滑，在2月25日以来低位附近徘徊，主要进口国中国需求放缓的忧虑挥之不去。

小麦期货则是连涨第三天，在四个半月高位附近交投，因政治危机迟迟不见解决，乌克兰小麦出口充满变数。

大豆期货 已连续下跌四个交易日，共计跌5.2%，此前中国公布的经济数据让人担忧，市场因而质疑中国对大豆的需求情况。

市场观察人士长期以来一直预料中国可能取消部分美国大豆订单，转而购买更便宜的巴西和阿根廷大豆。

乌克兰政局动荡是否将干扰该国小麦出口具有不确定性，小麦期货 因而获得支撑；乌克兰是全球主要的小麦出口国之一。

国际谷物交易商正在关注法国小麦，可能以此替代乌克兰小麦供应。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 685.25 1.50 +0.22% +6.94% 606.36 87

CBOT玉米 487.00 -1.50 -0.31% +1.83% 460.06 68

CBOT大豆 1381.50 -5.50 -0.40% -2.63% 1354.84 48

CBOT稻米 $15.29 $0.04 +0.23% +0.53% $15.70 43

美国原油 $98.04 $0.05 +0.05% -1.99% $100.65 30

汇率

欧元/美元 $1.390 $0.004 +0.29% +1.21%

美元/澳元 0.907 -0.002 -0.20% +0.91%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/于春红; 审校 李婷仪/王翔琼/孙茉莉)