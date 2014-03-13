《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月13日

路透香港3月13日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较. (1美元=7.7634港元 )。 美股道琼工业指数周三收低-11.17,或-0.07%,报16340.08点.因投资人正关注乌克兰情势发展， 摆脱了对中国经济疲弱的忧虑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较 港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 150.990 0.18 27175 11.722 0.36 中国铝业 8.430 -1.17 43777 2.618 -0.46 中国移动 45.250 -0.88 330039 70.259 0.30 中国人寿 40.280 -1.40 68016 20.847 0.71 中石油 100.320 -0.10 30402 7.788 0.11 中石化 85.410 -2.50 59279 6.631 0.31 汇丰控股 <HSBC.K 50.210 -0.59 2207943 77.960 -0.81 中电信 41.900 0.22 16643 3.253 0.09 中国联通 12.020 -3.76 285083 9.332 0.12 兖州煤业 6.420 -1.23 52837 4.984 -0.32 华能国际 32.040 -2.91 18982 6.218 -0.18 南方航空 16.380 0.12 3654 2.543 0.53 东方航空 16.850 -0.41 2841 2.616 0.24 中芯国际 3.940 -3.19 70361 0.612 0.29 (完) (整理 赵红梅)