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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 09:04 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月13日

路透香港3月13日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.
(1美元=7.7634港元 )。
    
    美股道琼工业指数周三收低-11.17,或-0.07%,报16340.08点.因投资人正关注乌克兰情势发展，
摆脱了对中国经济疲弱的忧虑。 
    
 公司名称            ADR代码    收盘价   涨跌幅        成交量    ADR折合每股普通股   较
 港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       150.990    0.18      27175            11.722       0.36
 中国铝业                       8.430   -1.17      43777             2.618      -0.46
 中国移动                      45.250   -0.88     330039            70.259       0.30
 中国人寿                      40.280   -1.40      68016            20.847       0.71
 中石油                       100.320   -0.10      30402             7.788       0.11
 中石化                        85.410   -2.50      59279             6.631       0.31
 汇丰控股            <HSBC.K   50.210   -0.59    2207943            77.960      -0.81
 中电信                        41.900    0.22      16643             3.253       0.09
 中国联通                      12.020   -3.76     285083             9.332       0.12
 兖州煤业                       6.420   -1.23      52837             4.984      -0.32
 华能国际                      32.040   -2.91      18982             6.218      -0.18
 南方航空                      16.380    0.12       3654             2.543       0.53
 东方航空                      16.850   -0.41       2841             2.616       0.24
 中芯国际                       3.940   -3.19      70361             0.612       0.29
 (完)

 (整理　赵红梅)
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