《新兴市场重要经济事件预告》--3月13日-3月20日

标题新闻：中国国防部否认为应对朝鲜半岛紧张局势，中国空军轰炸机处于高度戒备状态的有关报道
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3月13日(四)
印尼龙目岛--亚太经合组织(APEC)财长流程工作组第一次会议(至3月14日)。
雅加达--印尼央行召开管理委员会会议。
约翰内斯堡--南非央行总裁马库斯(Gill Marcus)在央行全球论坛讲话(1600)。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
利马--秘鲁央行召开货币政策会议。
布拉格--捷克央行管理委员会会议，议程不包括讨论货币政策。
3月14日(五)
莫斯科--俄罗斯央行召开货币政策会议。
3月17日(一)
日内瓦--非洲CEO论坛(至3月19日)。发言者包括尼日利亚央行副总裁Kingsley Moghalu、非洲开发银行总裁Donald Kaberuka、中部非洲国家银行(BEAC)总裁Lucas Abaga Nchama、及毛里求斯财政部长Xavier-Luc Duval。
利川--韩国央行总裁金仲秀将在韩国央行地区经济报告的国际会议上致开幕词(0000)。
3月18日(二)
法兰克福--格鲁吉亚财长Nodar Khaduri在德国-格鲁吉亚经济论坛上讲话。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议，料不会宣布利率决定。
3月19日(三)
暂无重要经济事件。
3月20日(四)
马尼拉--菲律宾央行召开议息会议(0800)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张荻)
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