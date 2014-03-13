《新兴市场重要经济事件预告》--3月13日-3月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

印尼龙目岛--亚太经合组织(APEC)财长流程工作组第一次会议(至3月14日)。

约翰内斯堡--南非央行总裁马库斯(Gill Marcus)在央行全球论坛讲话(1600)。

布拉格--捷克央行管理委员会会议，议程不包括讨论货币政策。

3月17日(一)

日内瓦--非洲CEO论坛(至3月19日)。发言者包括尼日利亚央行副总裁Kingsley Moghalu、非洲开发银行总裁Donald Kaberuka、中部非洲国家银行(BEAC)总裁Lucas Abaga Nchama、及毛里求斯财政部长Xavier-Luc Duval。

利川--韩国央行总裁金仲秀将在韩国央行地区经济报告的国际会议上致开幕词(0000)。