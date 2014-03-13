《路透晚报》--3月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国总理坦承找寻政策平衡点“高难度”，经济下行压力仍为心头忧

中国总理李克强周四在两会结束后的记者会上誓言继续推进改革和反腐，但对经济下行压力的担忧亦溢于言表。在强调中国有能力保持今年经济运行在合理区间的同时，他也坦承，中国既要稳增长、保就业，又要防通胀、控风险，还要提质增效，治理污染，“多重目标的实现需要找一个合理的平衡点，这可以说是高难度的动作。”

--《焦点》中国一季度经济增速或全面放缓，市场淡定以对寄望改革红利

刚刚公布的中国1-2月工业、投资和消费数据均远逊市场预期，并创数年来低位，预示一季度经济增速或全面放缓，前景不容乐观，惟市场淡定以对，并寄望通过改革释放红利以促增长。

--中国财政：1-2月全国财政收入同比增长11.1%，高于全年目标

中国1-2月全国财政收入同比增长11.1%，高于政府制定的全年目标8%。其中中央财政收入增幅9.2%，主要是受去年同期基数较低的因素影响。

--中国保险：保监会规范险资银行同业存款业务，防范资金挪用等风险

中国保险监督管理委员会最新下发通知，规范保险资金银行同业存款业务，其中提到建立银行存款托管机制，防范资金挪用风险，及规范存单质押行为，禁止将银行存款用于向他人提供质押融资、担保、委托贷款或为他人谋取利益等。

--马航事件：中国称卫星搜寻到的信息不能确定与失联飞机有关--民航局长

中国民航局局长李家祥周四表示，中国卫星搜寻到的有关信息也不能确定与失联飞机有关，目前没有证据表明马来西亚军方隐瞒了周六失联的马航飞机的有关消息。

--香港房地产：政府大埔白石角住宅土地流标，不利政府土地供应达标

香港政府早前招标的新界大埔白石角住宅土地意外“流标”，为三年半以来首见。有测量师表示，这或反映在建筑成本持续上涨下，发展商对楼市后市看法审慎，对楼市气氛以及政府达致土地供应目标将有负面影响。

--台湾经济：今年成长率预估有望上看3%，民间消费优于预期--主计长

尽管台湾第一季出口恐不如预期，但主计总处主计长石素梅周四表示，由于看好民间消费，预计今年经济成长率有望上修至3%左右。

--台湾财政：行政院所得税等税法修正案，将交立院审议

台湾行政院周四指出，财政部所提针对保险及银行业拟将其营业税由2%提高至5%，但为防范系统性风险，仍将保留2%金融业营业税拨入特别准备金至2024年底止，非入国库统合税收。

--两岸金融：台湾永丰银行南京子行开业，首家在大陆设立子行的台资银行

台湾永丰金控周四称，旗下永丰银行南京子行今日开幕，为第一家在大陆设立子行的台资银行。

【固定收益】

--《分析》中国央行净回笼继续缩量，政策稳字当头防经济滑坡

3月初以来资金利率持续低位波动，央行公开市场本周顺势拉长资金锁定期限，以28天正回购操作完全取代14天品种，但净回笼规模继续缩减。市场人士认为，在前期外汇占款增幅累积效应下，近期流动性持续宽松，而央行仍旧温和回笼资金量，表明在当前宏观经济欠佳的背景下，短期维稳意图仍难彻底消除。

--新债招标：国开行交易所增发债收益率接近区间中下端，基金等青睐

中国国家开发银行周四在交易所招标增发两期固息政策性金融债，中标收益率接近招标区间中下端。市场人士表示，当前市场环境明显好于首发时，基金等青睐此类券种，需求不错，结果尚可。

--新债招标：中国进出口行五年期品种利率偏低，受商业银行配置户青睐

中国进出口银行周四早间招标的三期债中，五年期固息债中标利率偏低，并录得今日最高投标倍数；主要是此前短端收益率已下行较大幅度，相较之下五年中期品种定位更具吸引力，商业银行投资户应是配置主力。

--《中国债市每日综述》经济数据超预期下行催火长债，期限利差料将收窄

中国周四公布的1-2月工业生产等经济数据超预期下行，银行间市场中长债应声走强；而市场人士认为，随着经济进一步走弱的趋势逐渐明朗，此前被不断拉大的期限利差有望逐步收窄。

--中国债市动态：现券淡定应对千亿正回购，七天回购反弹推IRS止跌走升

中国央行公开市场今日再进行千亿元正回购，但因到期资金较多本周净回笼规模续降。周四银行间市场现券走势平稳，收益率未发生明显变动，不过在反弹的七天期回购推动下，IRS止住连日跌势有所走升。

【外汇】

--中国汇市：人民币收涨，在中间价附近窄幅波动呈企稳态势

人民币兑美元即期周四收升。中间价微涨结束连三天下跌，在大型购汇盘未出现的情况下，客盘结购汇趋于均衡，波动偏窄、走势渐稳。

--离岸人民币：交通银行计划发行两年期点心债，指导利率3.5%

根据销售文件，以资产计中国第五大银行--交通银行计划于离岸市场发两年期人民币债券，询价利率3.5%。

【证券/期货】

--中国证券：证监会研究中心建议推动中国版401K，允许养老金入市

中国证监会研究中心、北京证券期货研究院联合撰写文章建议，中国养老金体系改革的重点，一是要建立真正的第二支柱，推动中国版的401k计划；二是养老金要参与资本市场，通过投资保值增值，实现自我生长。

--全球股市：中国A股有望自2015年5月起加入MSCI新兴市场指数

指数编制机构MSCI表示，计划自2015年5月起将中国的A股加入其指标新兴市场指数，并已开始与市场参与者进行磋商。MSCI的文件显示，把A股加入后，中国在新兴市场指数中的权重将由当前的18.9%上升至19.9%。

--中国股市：沪综指收升逾1%，优先点即将试点等消息提振银行股

中国股市沪综指周四收升逾1%。分析师指出，受优先股近日有望试点以及MSCI指数将会增加A股权重等利好消息提振，银行、白酒等大盘蓝筹股出现上涨，带动股指技术性反弹，重回2,000点整数关口之上。

--路透专访：阿里巴巴执行副董称，不会为了香港IPO而调整合伙人制度

阿里巴巴集团执行副董事长蔡崇信(Joe Tsai)周三在香港接受路透独家专访时表示，阿里巴巴不会为了在香港证交所上市而调整其合伙人制度。

--中国钢铁：2月下旬粗钢日产量208.2万吨，为去年11月以来最高--中钢协

中国钢铁工业协会最新统计数据显示，2月下旬全国预估粗钢日产量208.2万吨，旬环比增长5.9%。这一日产量水平为去年11月下旬以来的新高。

--中国企业：中国电子集团推进新一轮资产重组，业务重新梳理--报载

旗下拥有17家上市公司的中国电子信息产业集团（CEC）总经理刘烈宏近日回应外界猜测称，考虑到CEC业务结构布局和证券化率存在的问题和不足，公司内部确实正在推进资产重组工作，对旗下业务进行梳理。

--港股业绩：中国海外去年核心利润升20%，今年销售目标1,400亿港元

中国房地产龙头--中国海外发展周四宣布，去年核心利润按年上升20%，公司并订下今年房地产销售额不少于1,400亿港元的目标，与去年完成的基本持平。

--中国能源：1-2月表观石油需求较上年同期降3.1%，至998万桶/日

路透根据政府初步数据测算，中国今年1-2月表观石油需求较去年同期下降3.1%至每日约998万桶。

--中国个股：宝钢宣布4月主要钢材售价与前月持平

中国最大的上市钢企--宝钢股份宣布，该公司4月主要钢材售价与前月持平。

--互联网产业：阿里巴巴加速O2O布局，入股佰程旅行网和牵手鞋企奥康

在腾讯大举在中国线上线下（O2O）市场大举布局之时，其竞争对手阿里巴巴集团并未放慢脚步，周四又有两项合作公布：作为风投联手向出境旅行服务商佰程旅行网投资近2,000万美元；及与国内最大民营制鞋企业奥康国际进行O2O合作。

--路透专访：台湾元大宝来投信布局大中华，以区域优势抗外资同业--高层

经历近两年的定位与整理，台湾最大投信公司--元大宝来投信表示，两岸开放让本地投信业进入大中华平台规格战，面对国际级资产管理公司挟庞大资源来袭，只能靠区域优势与产品区隔胜出。

--中国期市：螺纹钢期货连续第三日收高，系统性风险忧虑逐步减弱