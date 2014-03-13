港报社评：刀手落网真相待查，制裁暴力维护法治--信报3月13日

《明报》前总编辑刘进图遇袭案，警方于短短2星期在侦缉工作取得突破。2名施袭凶徒在广东东莞落网，警方昨天亦在香港拘捕了7名涉案的人，不仅稍减新闻记者对工作安全的疑惧；更重要是能够恢复公众对警方执法的信心、香港的法治根基得到维护。

警务处处长曾伟雄在昨天的记者会上没有透露详情，对于犯案者动机，只表示不排除任何可能性，但强调从警方目前所掌握的资料看，并非与新闻报道工作直接相关。

由于案件仍在调查阶段，现时不宜妄下定论。目前在广东公安厅的协助下，犯案「刀手」已在东莞落网。虽然中港两地并无引渡协议，但基于疑犯是在香港犯案，相信粤港执法机关透过协商，可把疑犯移交港方处理，而警方也可以顺藤摸瓜，彻查真相，把真正的幕后元凶绳之于法。

警方昨午公布案件取得突破前，刘进图透过预先录制的片段，开腔盼警方尽早破案，并呼吁社会支持昨日成立的「刘进图关注组」。这个关注组冀滙聚社会各界力量，促请警方早日破案，令新闻工作者对法治重拾信心，再毋须在暴力阴影下战战兢兢工作。如今警方已拘捕了行凶的人和涉嫌共犯，掌握到破案线索，因而当前的关键，是要找出真正幕后元凶，还伤者一个公道、给公众一个交代、让新闻从业员安心，最重要是要使令暴力行为在法治社会无立足和肆虐之地。