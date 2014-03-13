港报社评：白石角地流标，供地达标更难--经济日报3月13日

其一，发展商图以低价减风险。白石角将有大量供应，发展商见该区供应势续增，未来推盘难度势更高，故倾向极保守地出价。 其二，发展商对后市愈趋审慎。白石角地遇冷，甚至连在旁边有项目待售的发展商，亦未进取投地以托价，助新盘开售，此应反映发展商对后市日益审慎，尤其现时投得的地皮，在2-3年后推售时，美国或已处加息周期，届时香港楼市势更受压。 对政府而言，最迫切的问题，是如何拿捏推出多幅白石角土地的价格与时机。若政府较显着地调低底价以迁就发展商，务求将土地尽速售出，以赶供地目标，很可能惹来贱卖土地的质疑，恐将承受极大政治风险。 今次土地流标再次凸显港府土地供应的深层矛盾，就是可供应土地仍捉襟见肘，为凑数惟有竭泽而渔，当个别地区土地发展进度较理想，就急推大量同区地皮，如下月起的新财年，卖地将高度集中在大埔和屯门。在供应续增、发展商对后市又趋保守下，这些土地能否悉数获承接，实不无疑虑。 故港府的考验，短期在于如何调整白石角地的底价与条款，让其成功出手，以达供地目标，更关键的是中长期要更积极开拓更多不同地区土地，令土地储备更丰富，日后同区土地可分期、分散地推地，令土地此面粉供应链更健康，让住宅面包供应可稳增。