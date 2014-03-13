日本已公布经济指标--2014/3/13

标题新闻：中国国防部否认为应对朝鲜半岛紧张局势，中国空军轰炸机处于高度戒备状态的有关报道
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% r +0.3% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +0.9% +0.7% 3月27日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +1.3% +1.3% 3月27日 -- 工业生产(m/m) 1月 +4.0% p +0.9% r 3月14日 -- 失业率 1月 3.7% @ 3.7% @ 3月27日 -- 贸易收支(亿日圆) 1月 逆差27,900 逆差13,021 3月18日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 1月 +1.1% +0.7% 3月27日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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