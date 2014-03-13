韩国已公布经济指标--2014/3/13

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.9% @-p +1.1% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.0% +1.1% 3月31日 -- 工业生产(m/m) 1月 +0.1% @-p +2.4% @-r 3月27日 -- 失业率 2月 3.9% @ 3.2% @ 4月8日 -- 贸易收支(亿美元) 2月 顺差9.3 p 顺差7.6 r 3月13-14日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。