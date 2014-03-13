港报社评：望乘胜揪主谋，除新闻工作威胁--星岛日报3月13日

《明报》前总编辑刘进图遇袭后2星期，警方公布有9人涉案落网，包括内地公安在东莞拘捕的2个涉嫌刀手，怀疑他们受人钱财行凶。要破解凶案动机谜团，需要查出主脑，绳之于法，破除对保障新闻工作者人身安全的无形威胁。

刘进图上月被人挥刀斩至重伤垂危，大众聚焦于这次行动是否因为他任职报章所刊登的内容，得罪了有势力人物，或者触动了某些人的重大利益，斩人行动是警告报章封嘴歇笔。

这种以血腥暴力掩口的行为，受到各方谴责。刘进图的友人悬红缉凶，并且计画筹办基金，促进及保障新闻自由。

18年前，时任《凸周刊》社长的梁天伟在杂志社内被斩断左手；16年前，当时的商业电台节目主持人郑经翰，在电台外遇袭，大腿受重创，2宗案件至今未破。今次港粤警方能够在2星期内，已经拘捕涉嫌刀手和参与行动的相关人士，比以前进了一大步。

这得力于科技进步，以及市民协力，例如接载过疑凶去九龙塘港铁站的的士司机，还有两地警方的高效率合作。 现在警方的调查工作取得重大突破，更大的难关却在后头，就是要查出主使这些人行凶的幕后黑手。警务处处长曾伟雄根据现阶段警方掌握到的资料，指没有直接证据显示案件与新闻工作有关，至今不排除任何可能性。

谜团一天不破解，大众心中就一天以新闻报道，招惹恫吓报复为最可能的动机。这对新闻自由构成无形威胁。

今次警方拘捕涉嫌刀手等一众人士，期望他们受到法律制裁付出代价，更愿警方能够乘胜追击，令主使人最终难逃法网。