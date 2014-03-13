港报社评：邀全体议员访沪，显示中央善意--文汇报3月13日

行政长官梁振英昨日宣布接获中央政府通知，安排全体立法会议员于四月中旬访问上海2日，届时特首亦会随团参与部分活动。中央邀请包括反对派议员在内的全体议员访问上海，释出诚意和善意，议员既能藉此了解国情，也可就政改等议题进行沟通交流，无论是对议会工作中加强两地经济合作的议题，还是对落实普选创造良好气氛，都是好事。反对派议员应抓住访沪机会，增加与中央的互信，如果摆高姿态拒绝中央的诚意和善意，刻意在政治上搞对立，只会令市民失望。

随着香港与内地交往日益频繁，两地关系愈来愈密切，立法会要处理的事务，很多都要涉及和内地的关系。上海现时发展迅速，特别是上海自贸区设立，对香港是挑战也是机遇。中央也希望立法会议员多了解内地，这是立法会议员了解国家特别是上海情况的好机会，这对香港发展也有好处。

去年7月16日，中联办主任张晓明破天荒应邀到立法会与议员午宴，透过立法会这个平台，向议员展示中央官员抱着诚意和善意，希望与全体议员沟通。去年11月，全国人大常委会副秘书长兼香港基本法委员会主任李飞访港，就基本法内的有关普选的条文与各界交流座谈，展现出中央对推动落实2017年特首普选的决心和诚意。中央邀全体议员访沪，积极搭建沟通交流的机会，再次反映中央对议员抱持诚意和善意，期望反对派能够放下成见，抓住机会增加沟通，增进互信。