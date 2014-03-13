港报财经评论：恒指下试21,500，静待跌定讯号--经济日报3月13日

恒指收报21,901，跌1.65%，成交额790亿港元。技术上，跌穿22,250，考验上升轨支持位21,500压力增加，3月底前中国内地资金面利淡大市，短线审慎应对弱市。上证指数昨收1,997，微跌3.46点，尚受制2,000关，不宜看低阿爷维稳经济决心，一旦经济增速滑落，仍有空间利用货币政策刺激经济。1、2月经济数据欠佳作不了准，还要看3、4月数据才较为准确。技术分析，上综指跌穿2,000，非无底可守，中期底部在1,800至1,900有一定支持力。月初曾提示对本月港股不寄太大期望，宜打醒十二分精神，恒指昨进一步下试21,500支持位，如失守，下试21,000甚至更低就更难看！总之，守稳21,500就不宜过分悲观。且看弱势的内房股部分已拒绝再挫，龙头中国海外 昨曾倒升，收19.6港元，微跌0.1%，跌幅较大市温和。

中国海外今日将公布业绩，按ETNET综合预测，每股盈利料为2.61港元，增长35%，全年每股派息共0.5港元。参考瑞信本周报告，预测中国海外2013年度每股盈利2.52港元。由此可见，今日实际数字虽不中亦不远矣。瑞信还提到，中国海外今年的合约销售起步较慢，首两月销售额按年跌5%，管理层还预期3月销售可能不会录得增长，料第二季始能重拾显着增长。今年全年的销售目标不会设得太高，保守料增长10%。德银本周亦有份报告，预测中国海外2013年度每股盈利2.61港元，每股股息0.43港元。德银一向为中国海外的忠实粉丝，在目前弱势之下，仍维持“买入”评级，在上调该股NAV值至35.59港元后，更将目标价由31.15港元升至32.03港元。理据是自去年初起，37项内房商再融资申请，仅两项获中证监批准，5项虽获接纳惟仍待最终放行，其余30项未有消息。由此可见，即使万科获准B转H亦不意味A股会无限量放任融资，相信中国海外仍有融资成本相对较低的优势。这类有佳绩支持，又是行业龙头的公司，仍有券商中长线睇好。

毕竟，以估值论，中国海外现价市帐率1.27倍，仅高于其历史低位2%，估值非常吸引，只要市场对中国经济重建信心，该股中期还是可能出现更多估值调升的催化剂。中国海外RSI及MACD均已出现底背驰情况，若今日业绩较预期理想，不排除有短线反弹，阻力22港元左右，但中期弱势未变前，若未能反弹，再插恐怕低至18港元，昨收19.6港元，策略还是观望为主。