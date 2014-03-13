路透调查：新西兰央行料在未来六个月升息75个基点

路透惠灵顿3月13日 - 路透调查显示，新西兰央行料在未来六个月再升息75个基点；该央行周四开启了期盼已久的紧缩周期。

新西兰央行周四将指标利率上调25个基点至2.75%，一如市场预期，此前已维持利率三年不变。 新西兰央行总裁惠勒表示，经济强劲增长带来的通胀压力上升，需要以高利率来控制。

在新西兰央行升息后，路透立刻调查的13位分析师中的11位预计，未来三个月该央行将升息50个基点，多数预计在4月和6月会议上将分别升息25个基点。

预估中值显示，第三季将进一步升息，9月底前指标利率将为3.5%，而在前次调查中，分析师曾预计9月底前利率将为3.25%。

新西兰央行货币政策声明中的利率预估暗示，今年底前将共计升息125个基点，指标利率将达到3.75%。(完)