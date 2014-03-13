意大利金融：欧洲央行审查迫使意大利银行业直面现实清理坏账

英国央行：MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透米兰3月12日 - 意大利银行业正拨出数以十亿计欧元，准备填补多年来随着经济形势恶化而积累的坏账窟窿。这项拖延已久的资产负债清理将有助于意大利经济迈向更好的发展阶段。
为迎接欧洲央行今年全面展开的银行业体质审查，意大利按资产计最大银行意大利裕信银行(UniCredit) 以及受困银行西雅那银行 ，本周分别宣布减记137亿和27.5亿欧元。
圣保罗银行 在本月稍晚公布财务业绩时，料将也会大幅提高坏账拨备。
这样的减记，正是欧洲央行实施“资产质量审查”所希望得到的效果之一：迫使全欧洲的银行业清理多年来的暗亏，从而有助于经济再度找到更坚实的立足点。
在意大利，坏账是银行业面临的第一大问题，因中小企业是经济陷入两年半衰退期间违约案激增的主体。在今年1月，坏账总计1,600亿欧元(2,200亿美元)，是2010年水平的两倍多，而且到2015年预计将增至近2,000亿欧元。
坏账以及坏账很少披露的事实，吓退了银行业投资者，这反过来不利于消费者和企业获得信用融资。(完) (编译 石冠兰 审校 王翔琼/高琦)
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10