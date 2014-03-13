意大利金融：欧洲央行审查迫使意大利银行业直面现实清理坏账

路透米兰3月12日 - 意大利银行业正拨出数以十亿计欧元，准备填补多年来随着经济形势恶化而积累的坏账窟窿。这项拖延已久的资产负债清理将有助于意大利经济迈向更好的发展阶段。

为迎接欧洲央行今年全面展开的银行业体质审查，意大利按资产计最大银行意大利裕信银行(UniCredit) 以及受困银行西雅那银行 ，本周分别宣布减记137亿和27.5亿欧元。

圣保罗银行 在本月稍晚公布财务业绩时，料将也会大幅提高坏账拨备。

这样的减记，正是欧洲央行实施“资产质量审查”所希望得到的效果之一：迫使全欧洲的银行业清理多年来的暗亏，从而有助于经济再度找到更坚实的立足点。

在意大利，坏账是银行业面临的第一大问题，因中小企业是经济陷入两年半衰退期间违约案激增的主体。在今年1月，坏账总计1,600亿欧元(2,200亿美元)，是2010年水平的两倍多，而且到2015年预计将增至近2,000亿欧元。