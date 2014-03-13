台湾经济：今年成长率预估有望上调至3%左右，通膨率亦将上修--主计长

美国股市：开盘变动不大，投资人为法国大选首轮作准备
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透台北3月13日 - 台湾主计总处主计长石素梅周四称，今年2月间预估的2014年通膨率1.07%和经济成长率2.82%都有上修的压力，预计今年经济成长率有望上修至3%左右。
她于立法院接受答询时并称，今年5月23日将有最新的经济预测。
〞那是2月做的预估，不同时间点对物价会有不同的预估，〞石素梅说。
由于去年11月间猪只爆发下痢疫情，病死22万只仔猪，这令今年以来猪肉价格明显飙升。根据农委会网站资料，去年底毛猪平均价格为每公斤66.36台币，至3月11日为止的81.08台币，涨幅22.2%。
石素梅指出，猪肉占消费者物价指数(CPI)的权重为0.99%，因此若猪肉价格上涨一成，则约贡献CPI指数0.1个百分点。
台湾央行总裁彭淮南日前表示，因肉类价格上涨，对全年CPI较主计总处预估稍高，主计总处预估今年物价年增1.07%，央行则估多约0.2个百分点，约1.27%左右。
今年2月间主计总处预估，今年经济成长率为2.82%、CPI年增率为1.07%，出口虽弱但乐观看待民间消费。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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