新债招标：国开行交易所增发债两年期收益率4.9744%，五年为5.2799%

路透北京3月13日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 稍早在交易所招标的两年期固息增发债中标收益率为4.9744%，五年期增发债中标收益率为5.2799%。

业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为2.01倍和2.76倍。国开行稍早设定的招标区间分别为4.6003%-5.6022%和4.8014%-5.8002%。

该两期债是对国开行在交易所2013年第一期 和第二期金融债 增发，采用单一价格（荷兰式）招标方式。不设基本承销量，国开行并对其保留增发权利。

该两期债分销期为3月14日-3月18日，3月18日缴款，3月20日上市交易，上市后同对应的原债券合并交易。两年期基本承销费率为0.05%，五年期基本承销费率为0.10%。

2013年底国开行首开先河，在交易所试点发行政策性金融债，当时两期债中标利率均高于市场预期，并接近或落于招标区间上限。业内人士分析指出，在交易所发行的国开债仅能在交易所托管及流通，也意味着不能在银行间做回购质押，均压制了参与配置的积极性。