更正-《焦点》澳洲2月就业增幅远超预期，降息预期为之消散

(因英文原文有误，第一段改为“2月就业增幅创下13个月最大”，非“2月失业率升幅为13个月来最高”)

* 就业人口增加4.73万人，远超过预估的增加1.8万人

* 2月全职就业人口增加8.05万，增速为三年来最快

* 失业率仍为6%，有更多人在找工作

* 澳元跳涨，数据乐观排除了降息预期

路透悉尼3月13日 - 澳洲2月就业增幅创下13个月最大，全职就业人口增加速度为三年内最快，这个意外大好的数据表明澳洲经济终于再度开始创造就业。

澳元兑美元 应声大涨0.005美元，因投资者排除降息的前景，甚至预期2015年后期可能升息。

澳洲统计局周四公布就业数据显示，2月经季节调整就业人口增加4.73万人，是预估值的两倍多。1月就业人口也被大幅上修，从减少3,700人修正为增加1.8万人 。

其中的亮点是全职就业人口增加8.05万，这显示企业越来越有信心聘雇全职员工。

失业率保持在6.0%，符合预期，但仅仅是因为更多的人开始寻找工作导致就业参与率上升。该趋势通常标志着复苏的初期阶段。

在近期许多知名企业宣布裁员后，此次数据应有助于平息澳洲民众对失业状况日益加剧的担忧。

“但愿人们将此视为正面讯号，即制造业就业人数减少的部份，可由服务业为主的就业人数增加来抵销，”澳洲联邦银行(CBA)资深分析师Michael Workman称。

“我们预计澳洲央行会在11月升息...到时就业人数每月可望持续增加2-3万人。”

聘雇增加对澳洲央行而言是个惊喜，因央行本预期2014年期间失业将缓步上升。

就在上周央行总裁史蒂文斯对国会议员表示，失业情况落后经济活动3-6个月，因此近来经济成长加速的迹象，最早要到年中才能明显在就业市场呈现出来。

**大量负面新闻**

现在让人担心的是，媒体铺天盖地报导澳航、丰田、福特汽车等企业将裁员的消息，对国民心理层面恐产生不好的影响。

本周公布的一项Westpac调查显示，3月消费者信心降至10个月低点 。一起“就业相关新闻”的受调者人数创最高纪录，多数人对大量新闻的印象都是负面的。

其中的风险在于，如果消费者太过担心工作，就会减少支出，那将阻碍经济增长。

不过目前为止的证据显示还是有乐观的理由。值得注意的是1月零售销售超出所有预期，即便当时消费者调查表明信心下滑。

住房市场的表现继续红火，悉尼和墨尔本的地产拍卖清盘率均创纪录。

来自房地产咨询机构RP Data-Rismark数据显示，3月第一周房地产活动和价格均大幅增加。主要城市仅这一周的房价就跳涨了1%，较去年3月高10%。

房价的稳步升值丰盈了家庭财富，并拉动了住房建设。本周公布数据显示，住房建设新增抵押贷款创逾四年来最快。

“建筑许可的回升，新屋销售的增加，以及房价的攀升均将支撑人们的信心，在很大程度上激励了决策者。”CommSec分析师Savanth Sebastian说道。

“鉴于目前利率处于低位，人口的增加以及购房可承受度仍具吸引力，房屋是取代采矿业成为澳洲经济活动的领军力量的最佳选择。”(完)