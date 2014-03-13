中国债市动态：现券淡定应对千亿正回购，七天回购反弹推IRS止跌走升

路透上海3月13日 - 中国央行公开市场今日再进行千亿元正回购，但因到期资金较多本周净回笼规模续降。周四银行间市场现券走势平稳，收益率未发生明显变动，不过在反弹的七天期回购推动下，IRS止住连日跌势有所走升。

中国人民银行公开市场今日进行了1,000亿元人民币28天期正回购操作，利率持平于4.0%。加上周二进行的同规模正回购操作，本周净回笼资金400亿元。此前两周净回笼量分别为1,600亿元和700亿元。

华南一银行交易员表示，从总体上看，本周公开市场正回购操作力度较为温和，早盘现券走势平稳，收益率波动微弱。

不过经过此前连续下行的人民币利率互换，早盘止跌转升，因七天回购自本周低位反弹，涨幅接近30个基点(bp)。

剩余期限近三年的国开行固息债140201券最新成交 在5.1500%，与上日尾盘持平。

资金市场上，隔夜和七天期质押式回购加权利率均上涨，其中七天期最新报在2.5016%，较上日上涨27.64个bp。