中国货币市场：央行净回笼缩量资金宽松依旧，惟七天领衔回购利率反弹

路透北京3月13日 - 本周中国央行公开市场净回笼400亿元人民币，未能使偏宽的资金面起波澜，不过周四主要质押式回购加权利率 出现全线反弹，其中七天涨幅近30个基点(bp)。

交易员表示，今日短期限资金的价格回升或更多是受开盘价扰动；当前资金供给仍充裕，央行调控流动性态度亦温和，这些条件尚不足以支持判断回购利率将趋势性反弹。

北京一大型银行交易员指出，资金还是比较宽松的，央行净回笼规模不大，中性态度未改。最近回购利率的变动基本就是围绕开盘价波动，今日反弹应该也是受开盘价影响，不说明任何问题。

“价格上看来是从下行幅度越来越小到反弹，可是盘面上看，七天资金比昨天还充足，再加上央行(净)回笼的量(较上周)在减小，所以判断回购利率将趋势性反弹，我觉得言之尚早。”上海一券商交易员称。

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行1,000亿元人民币28天期正回购操作。据此计算，本周公开市场净回笼资金400亿元，较上周的700亿元水平继续收窄。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9473 1.8593 +8.80

七天 2.5016 2.2252 +27.64

14天 2.1918 2.1814 +1.04

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3300 1.8600 +147.00

七天 2.2650 2.4050 -14.00

14天 2.7500 2.7150 +3.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0000 1.9200 +8.00

七天 2.5200 2.2200 +30.00

14天 2.1900 2.2300 -4.00

Shibor

其中:隔夜 1.9600 1.9000 +6.00

七天 2.5000 2.2110 +28.90

三个月 5.5000 5.5000 +0.00