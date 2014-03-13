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中国财经报道 | 2014年 3月 13日 星期四 10:58 BJT

美国新股：Candy Crush游戏开发商King本月上市，估值或达76亿美元

路透3月12日 - 热门手机游戏"Candy Crush Saga"的开发商King Digital Entertainment将于本月在美国上市，预计估值最高可达76亿美元。外界担心该公司过于依赖这款游戏。

King专注于约170亿美元的移动游戏应用市场，希望能从中获益，并避免Zynga 等同行的悲惨命运。Zynga难以在手机上重现其网络游戏的欢迎度。

"Candy Crush"是2013年下载次数最多的免费应用软件，且是收入最高的软件。这款游戏对King的营收贡献了近四分之三。

King周三表示，预计首次公开发行(IPO)的价格区间在每股21-24美元，估值最高达到76亿美元，略高于已有90年历史的老牌玩具公司孩之宝(Hasbro) 。(完)

(编译 王翔琼；审校 王兴亚)
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