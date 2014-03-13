新闻稿：韩国央行发布利率政策声明，之前维持利率在2.5%不变

美国股市：开盘变动不大，投资人为法国大选首轮作准备
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
**韩国经济走势**
国内经济活动评估显示，复苏趋势正在持续。
1月设施投资下滑，但零售销售和建筑工程完工价值双双增长，而生产指标也有好转。
2月出口保持了向好趋势，受助于对欧盟，和东南亚、中国等发展中经济体的出口增长。
未来几个月，韩国经济料将保持其上行趋势，符合发达经济体复苏步伐加快、以及内需改善的势头。不过，美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减量化宽松(QE)，及发展中经济体宏观波动性增大，都料将构成下档风险。
消费者物价指数(CPI)料将同比增长，不过料持续较低增速。
经常帐料将保持盈余走势。(完) (编译 戴素萍/李爽/杜明霞/朱晓军；审校 石冠兰/张涛/郑茵/龚芳)
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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