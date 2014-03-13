更新版 1-韩国央行：连续第10个月维持利率不变，关注下任总裁提名确认听证会

近期数据显示，韩国经济逐渐好转。

房价创下最长下跌期间后，自去年底缓步回升；而就业参与率上月攀抵15年高位，为政府致力提振就业的目标带来好消息。

央行预计今年经济成长率将回升至3.8%，2015年为4.0%；而去年估计为2.8%。

然而，其他指标则暗示央行可能会等上一段时间，才开始将利率自2011年初以来低位往上调升。

1月消费者物价升幅降至四个月低点1.0%，远低于央行目标区间2.5-3.5%；不过该行预计在今年下半年将升至2.8%。

此外，出口在1月下降0.2%后，2月1.6%的同比增幅不如预期；而上月制造业活动则出现五个月来首度萎缩。