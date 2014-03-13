更新版 1-韩国央行：连续第10个月维持利率不变，关注下任总裁提名确认听证会

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
近期数据显示，韩国经济逐渐好转。
房价创下最长下跌期间后，自去年底缓步回升；而就业参与率上月攀抵15年高位，为政府致力提振就业的目标带来好消息。
央行预计今年经济成长率将回升至3.8%，2015年为4.0%；而去年估计为2.8%。
然而，其他指标则暗示央行可能会等上一段时间，才开始将利率自2011年初以来低位往上调升。
1月消费者物价升幅降至四个月低点1.0%，远低于央行目标区间2.5-3.5%；不过该行预计在今年下半年将升至2.8%。
此外，出口在1月下降0.2%后，2月1.6%的同比增幅不如预期；而上月制造业活动则出现五个月来首度萎缩。
市场对央行周四政策决议基本无动于衷。韩元兑美元 在0118 GMT时涨0.3%至1,067.1，三年期公债主力3月期约 跌0.01点至105.95。韩股综合股价指数 则涨0.2%，至1,935.97点。(完) (编译 李爽/龚芳; 审校 郑茵/王兴亚)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。