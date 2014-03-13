港报财经评论：中外淡风夹击港股--信报3月13日

中外淡风夹击港股 /习广思

中国经济减速已成为环球投资市场的忧虑，增长放慢，而通胀水准偏低，市场人士预期人行或会放松货币政策，可能性最大的是下调存款准备金率（RRR）。如果中国经济增长进一步放缓，例如增长跌穿7.5%，并向7%下滑的话，人行有机会下调RRR，一方面给经济减速提供支撑，另一方面缓解人行进行金融改革带来的冲击。尽管消息说得这么明白，但条件是中国要再观察第一季数据，意味着要下调RRR的话，可能要等到第二季中后，甚至下半年才出现。即使下调RRR利好市场，但从上述思路来看，中国往往是在出现问题之际，出有形之手撑一撑，改革引发的阵痛，仍会令市场大上大落。

恒指昨天下跌367点，收报21,901点；成交额789亿港元。中国不看好的投资者由欧美吹回来，不看好的投资者再度以“质低”指数为目标，重磅股中移动 、汇控 续疲弱，强势蓝筹如腾讯 、和黄 见调整。早前见炒作的一批科网讯息股、环保股、彩票股均明显回落，但医药股续创新高。资金继续轮流炒，但近日炒风已收敛，这是一个风险与回报均等的市场，风险高而回报大。“两马”概念股仍是市场焦点，文化传播 收报1.83港元，升186%，该股高开后一度升逾400%，飞扑入市的投资者恐怕损手烂脚。资金炒作集中在相关媒体股，反见其他“两马”概念股如华南城 、中信21世纪 急回吐。

人行对中国内地媒体绝对有影响力，近年3.15晚会打假备受关注，去年斥责苹果维修服务更成为热话。3.15将至，有指今年焦点集中在互联网金融及消费上，中国内地A股基金经理慎防地雷，近日抛售酒类、食品、医药及汽车等消费股。基金的动作，某程度上也反映着他们也不太相信这些消费品牌。港股走势不甚乐观，恒指3日内跌近800点，短期50天线或跌穿250天线，出现一个中期利淡讯号，资金追逐的板块亦见回吐，强势股有机会出现另一轮整固。有传中证监将在本周末推出优先股试点，有公开发行及非公开发行两部分，消息对A股有多大刺激作用？港股夹在中外两大因素之间，两股力量拉扯，美股好时，港股有可能被A股拖后腿。轮到A股好时，港股亦可能被欧美因素拖累。相反，当中美市场风险及忧虑皆出现时，港股跌势反而最惨烈，H股轻易成为外资对象。近日港股走势转弱，则有点中外夹击的情况。

美元酝酿“最后一跌” /苏子

由于全球最大的标普500指数ETF-Spider在今年以来出现达180亿美元的资金流失，在短短2个多月，流失的金额竟较去年流入的160亿美元还多出20亿美元，已连升5年的美股稍后向下回落较上升的可能性高得多。留意美股今年的升势，若真的出现逆转，意味今年全球资产分配将会出现翻天覆地的巨变，故投资市场势必出现大幅波动，相信汇市亦不能避免受到影响。去年第4季开始，汇市的表现即呈现对好淡消息均见冷淡的阴阳怪气现象，加上整体波幅，特别是每天的波幅更见明显收窄，令不少资本不多的即市投资者已感到极难搵食！目前汇市这种异常现象，有极高机会是美元已正式进入长期转角市的阶段中，而目前看似疲弱的美元，极有可能在稍后时间会经过“最后一跌”的恐怖过程后，才会正式见底回升！

美元见底回升的主因，将与联储局可能提前完成收水及正式进入加息周期有关。此外，若美股是因为美国提前进入加息周期而被抛售的话，美元亦有可能发挥避险角色而受追捧。故目前汇市的异常现象可说是黎明前的黑暗，只要有一个市场普遍认同的触发因素刺激美元回升，届时汇市每天的波幅便自然会大幅扩大，而一个长期大趋势亦会在这时正式诞生。

目前，导致美元可能出现“最后一跌”的因素，或与乌克兰在本月16日举行公投是否加入俄罗斯有关；若结果有利俄罗斯，极可能会迫使美国制裁俄罗斯，或会令俄罗斯停用美元作为结算货币，令美元因此大跌。在公投结果以前，相信汇市仍会继续呈反覆上落的争持闷局，暂难出现重大突破。短线而言，若美汇指数无力重返10天SMA阻力及80心理关口以上波动及收市，技术上看将有利美元向下作出重大突破。目前已入市建立非美元货币短仓者宜做好风险管理，本周末不宜贸然作出过市的策略。