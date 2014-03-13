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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 10:08 BJT

《汇市简讯》美元/日圆脱离稍早高位，因日本投资人抛盘

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* 美元/日圆脱离稍早高位，因东京定盘后日本投资者抛售

* 亚洲股市上涨，风险货币亦受追捧

* 一目均衡云区、一目均衡转换线和kinjun线汇聚点102.48存在支撑。(完)

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