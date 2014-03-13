新债招标：中国进出口行一年期债利率接近预期，五年期偏低--业内人士

美国股市：开盘变动不大，投资人为法国大选首轮作准备
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透上海3月13日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息债中标利率为4.55%，与市场此前预测均值4.53%相近；五年期固息债中标利率为5.27%，低于预测均值5.33%。
同时招标的六个月期贴现金融债，中标收益率为4.2965%；一年、五年及六个月期债的投标倍数分别为1.49倍、2.07倍及1.87倍。
三期新债具体发行条款如下：
第16期 第17期 第18期 ------------------------------------------------------------------------
发行(招标)上限 60亿元 70亿元 70亿元
期限/计息方式 六个月贴现 一年固息 五年固息
招标方式 单一价格中标 单一利率中标 单一利率中标
（荷兰式） （荷兰式） （荷兰式）
缴款日/起息日 3月17日 3月18日 3月21日
分销期 3月13日至3月17日 3月13日-3月18日 3月13日-3月21日
上市日 3月19日 3月20日 3月27日
基本承销额 无
发行手续费 无 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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