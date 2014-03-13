版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 13日 星期四 11:17 BJT

新债招标：中国进出口行一年期债利率接近预期，五年期偏低--业内人士

路透上海3月13日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息债中标利率为4.55%，与市场此前预测均值4.53%相近；五年期固息债中标利率为5.27%，低于预测均值5.33%。

同时招标的六个月期贴现金融债，中标收益率为4.2965%；一年、五年及六个月期债的投标倍数分别为1.49倍、2.07倍及1.87倍。

三期新债具体发行条款如下：

第16期 第17期 第18期 ------------------------------------------------------------------------

发行(招标)上限 60亿元 70亿元 70亿元

期限/计息方式 六个月贴现 一年固息 五年固息

招标方式 单一价格中标 单一利率中标 单一利率中标

（荷兰式） （荷兰式） （荷兰式）

缴款日/起息日 3月17日 3月18日 3月21日

分销期 3月13日至3月17日 3月13日-3月18日 3月13日-3月21日

上市日 3月19日 3月20日 3月27日

基本承销额 无

发行手续费 无 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%

------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐