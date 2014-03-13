新债招标：中国进出口行一年期债利率接近预期，五年期偏低--业内人士

美国股市：开盘变动不大，投资人为法国大选首轮作准备

道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)