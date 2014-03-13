日美贸易：日本和美国的贸易谈判取得少许进展--日本官员

路透华盛顿3月12日 - 日本副首席谈判代表Hiroshi Oe周三表示，美国和日本就解决农业和工业品出口关税僵局所进行的谈判已取得一些进展。

由于美国和日本之间的市场准入问题谈判陷入僵局，跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)遇阻。

会谈举行两天后Hiroshi Oe称，“我不会说有突破性进展，但我们确实有点进展，非常小，”这是不到一个月内的第三轮双边谈判。

美国此前希望去年底达成TPP协议，但仍有许多事宜尚未解决。TPP涵盖加拿大、墨西哥、新西兰、马来西亚等国家。

日本处于争议的中心，其一直努力保护本国稻米、小麦、牛肉、猪肉、奶制品和糖不受外来竞争影响，而农产品出口大国的农户正在推动免除所有关税。

美国代理贸易副代表卡特勒上周五表示，就农产品出口问题，美国继续从日本“寻求有意义的市场准入。”

美国亦在密切关注日本与澳洲接近达成的贸易协议，该协议或许给予澳洲出口商比美国同业更好的日本市场准入。(完)